F1-team McLaren in zee met wielrenner Nibali

De bijzondere bundeling van krachten (joint venture, 50/50) komt niet uit de lucht vallen. Beide teams worden gefinancieerd vanuit Bahrein. McLaren is in handen van investeringsmaatschappij Mumtalakat, terwijl de wielerformatie wordt betaald door sjeik Nasser bin Hamad Al Khalifa, die deel uitmaakt van de koninklijke familie.

Zowel de technische als de commerciële afdeling van McLaren gaat zich nu ook ontfermen over Bahrain-Merida. De afdeling McLaren Applied Technologies gaat de Bahreinse ploeg uit de UCI WorldTour helpen op het gebied van ’technologie, het menselijke prestatieniveau en marketing’. In het verleden deed McLaren op technisch gebied al zaken met Team Sky, de Britse baanwielrenners en fietsenbouwer Specialized.

Vincenzo Nibali Ⓒ EPA

Beide divisies van McLaren herbergen 700 werknemers. Team Sky, dat op dezelfde dag aankondigde dat het na 2019 stopt, heeft een budget van bijna 40 miljoen euro is daarmee de grootste ploeg in het wielrennen. McLaren is jaarlijks 220 miljoen euro kwijt aan het Formule 1-team.

McLaren nam afgelopen maand afscheid van Fernando Alonso. De Spanjaard liep lang met het idee om een wielerploeg op te zetten, maar zijn plannen kwamen nooit definitief van de grond. Volgend seizoen verdedigen Carlos Sainz en Lando Norris de kleuren van de op sportief gebied in verval geraakte renstal.

Vincenzo Nibali is de bekendste wielrenner van Bahrain-Merida. De 34-jarige Italiaan won gedurende zijn loopbaan alle drie de grote rondes: de Giro d’Italia, de Tour de France én de Vuelta a España.

Het wielerteam blijft voorlopig Bahrain-Meridia heten, al wordt niet uitgesloten dat McLaren uiteindelijk ook een van de naamgevers van de ploeg wordt.