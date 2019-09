WK-atletiekploeg aast op drie medailles

De ploeg is ongeveer even groot als die van twee jaar geleden bij de WK in Londen. Toen was de oogst vier medailles: goud en brons voor Dafne Schippers op de 200 en 100 meter, brons voor Sifan Hassan op de 5000 meter en brons voor Anouk Vetter op de zevenkamp.

Het leeuwendeel van de equipe voor Doha wist zich via het behalen van een limiet te plaatsen voor de titelstrijd, die duurt van 27 september tot en met 6 oktober. Vier atleten verdienden hun startbewijs via hun positie op de mondiale ranking van de internationale atletiekfederatie IAAF. Het zijn de meerkampsters Nadine Broersen en Emma Oosterwegel, polsstokhoogspringster Killiana Heijmans en hoogspringer Douwe Amels.

Blikvangers

Blikvangers in de ploeg zijn Schippers, Hassan, hordeloopster Nadine Visser, 400-meterloopster Lisanne de Witte en meerkampster Vetter. Hassan is de enige atlete die zonder discussie kandidaat is voor goud. Zij ging deze zomer indrukwekkend hard op diverse afstanden. Ze verbeterde onder meer het wereldrecord op de Engelse mijl, liep Europese records op 3000 en 5000 meter en zegevierde in de finales van de Diamond League op 1500 en 5000 meter. Het leverde haar de hoogste positie op de wereldranglijst op.

Schippers is tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter en won op de afgelopen twee WK’s brons en zilver op de 100 meter. De Utrechtse sprintster kwam deze zomer nog niet in de buurt van haar beste tijden en zag haar concurrentes uit andere landen veel sneller gaan. Het zal voor haar een hele opgave worden een medaille te veroveren.

Drie estafetteteams reizen af naar Doha, waarbij wat mag worden verwacht van de teams op de 4x100 meter. Zowel de ploeg bij de mannen als de vrouwen noteerde deze zomer mondiale toptijden. In de ploeg voor de 4x400 meter van de vrouwen ontbreekt Madiea G. Zij zit vast in een Duitse cel op verdenking van drugssmokkel.