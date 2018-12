’Nu of nooit voor dit Ajax’

„Hij heeft het geweldig gedaan door Daley Blind en Dusan Tadic te halen en Hakim Ziyech ertoe te verleiden nog een jaar te blijven. In het begin hoorde je nog mensen pruttelen dat er wel heel veel geld werd uitgegeven. Maar dan doe je het nooit goed, want de afgelopen jaren hoorde je juist mensen klagen dat Ajax het vermogen maar op de bank liet staan.”

Gerard van der Lem (midden) in gesprek met Han Berger (rechts). Ⓒ Hollandse Hoogte

Van der Lem denkt - net als Ronald de Boer - dat Ajax dit seizoen moet oogsten in de Champions League. „Het is – voor dit elftal althans – nu of nooit”, zegt de jongste van de twee. „Ik verwacht dat er na de zomer heel wat andere poppetjes staan.” En dan begint het bouwen opnieuw, zo weet Van der Lem.

„Het vertrek van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Ziyech zal sportief gezien een enorme aderlating zijn. En dan gaan Nicolas Tagliafico, André Onana en David Neres misschien ook nog weg. Hun transfers zijn makkelijker op te vangen, maar al met al zijn het er wel heel veel.”