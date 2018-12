Video: Van Dijk looft ’fantastische’ doelman

„We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken als we er een paar meer hadden gescoord. Maar de klus is geklaard”, zei Oranje-international Virgil van Dijk op de website van Liverpool. De verdediger uit Breda kreeg al vroeg in de wedstrijd geel na een overtreding op Dries Mertens die ook rood had kunnen opleveren.

Veel dank ging uit naar doelman Alisson Becker, die met een redding in blessuretijd bij een inzet van oud-Ajacied Arek Milik een gelijkspel voorkwam. „Hij was fantastisch”, had ook Van Dijk gezien. „Hij is ook een geweldig persoon, iemand die anderen meer zelfvertrouwen geeft.”

Virgil van Dijk en Alisson Becker zijn blij met elkaar. Ⓒ Reuters

Het doelpunt van Mohamed Salah bleek uiteindelijk genoeg voor een plaats bij de laatste zestien. Maandag wordt geloot en volgens Van Dijk zijn er niet veel teams die blij zullen zijn met Liverpool als tegenstander. „Zeker niet in deze vorm en ook door wat we vorig seizoen hebben laten zien.” Liverpool bereikte afgelopen seizoen de finale waarin het verloor van Real Madrid.

