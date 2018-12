Ajax eist uit-kaarten Feyenoord op

Eerder dit jaar werd bekend dat supporters uit Amsterdam ook dit seizoen niet welkom zijn in de stadions van ADO en Feyenoord. Het is zowel Ajax als de supportersvereniging een doorn in het hoog.

„Een woordvoerder van Ajax laat ons weten dat eerder deze week vanuit de Ajax-directie een brief is gestuurd aan burgemeester Pauline Krikke van Den Haag, waarin is verzocht om een verdere onderbouwing van haar besluit en het complete verslag van het grondige onderzoek waarmee de burgemeester schermt in het door haar uitgebrachte persbericht.”

Ook Feyenoord kreeg een dergelijke brief. „In dit schrijven eist de Ajax-directie de toegangskaarten voor het uit-vak op en verzoekt men de Feyenoord-directie dringend aan deze reglementaire verplichting te voldoen. De SV Ajax kan niet accepteren dat Ajacieden niet in de gelegenheid zijn om hun club aan te moedigen, want daardoor is er een ongelijk speelveld.”

