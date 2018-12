FC Groningen moet Doan na winterstop missen

De middenvelder is opgenomen in de selectie van Japan voor de strijd om de Azië Cup. Die vindt plaats van 5 januari tot en met 1 februari in de Verenigde Arabische Emiraten. Doan maakte eerder dit najaar zijn debuut in de selectie van bondscoach Hajime Moriyasu.

Doan (20) werd vorig seizoen al gehuurd van Gamba Osaka en afgelopen zomer definitief overgenomen door de Groningse eredivisionist. Southampton-verdediger Maya Yoshida, ex-VVV-Venlo, werd ook opgeroepen.

Opmerkelijke afwezigen zijn aanvaller Shinji Okazaki (Leicester City) en Shinji Kagawa, de momenteel niet veel spelende middenvelder van Borussia Dortmund. Japan neemt het in de groepsfase op tegen Turkmenistan, Oman en Oezbekistan.

Bekijk ook: Afkoopsom Doan minimaal tien miljoen euro