Foto: MLS-kampioenen zetten bloemetjes buiten

De voetballers gingen na de winst op de Portland Timbers (2-0) de stad in en belandden in een stripclub, zo blijkt uit een video die momenteel het internet over gaat.

Op de beelden is te zien hoe de trofee op het podium staat, terwijl een van de danseressen achter de beker sensueel met haar heupen wiegt.

De MLS-finale zorgde in Nederland, al tijdens het spelen, voor hilariteit én frustratie. Eurosport-commentator Frank Kramer was tijdens zijn afscheid met van alles bezig, behalve de wedstrijd. Zo vertelde hij tal van anekdotes, las hij gedichten voor en zong hij zelfs een liedje.

Speler Mikey Ambrose kust de beker. Ⓒ Twitter