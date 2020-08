Titelverdediger Rafael Nadal doet niet mee aan US Open

Begin juni sprak Nadal al zijn twijfels uit over zijn deelname aan de US Open. „We hebben gewoon meer informatie nodig over hoe de situatie in New York over een paar maanden is. En over hoe het virus zich ontwikkelt, want we moeten niet vergeten dat New York een van de coronabrandhaarden van de wereld is”, zei de nummer 2 van de wereld twee maanden geleden.

Eerder op de dag werd bekend dat het masterstoernooi van Madrid dit jaar geen doorgang vindt. Het toernooi van Madrid, gespeeld kort na de US Open, is een van de favoriete toernooien van de vijfvoudig winnaar.

De US Open begint op maandag 31 augustus.

