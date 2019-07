PSV vreest Lammers lang kwijt te zijn

Sam Lammers vergaat van de pijn na een botsing met ploeggenoot Donyell Malen. Ⓒ BSR Agency

BASEL - Sam Lammers lijkt voorlopig niet te kunnen voetballen. Dat valt op te maken uit de woorden van Mark van Bommel, maandag in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Basel in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. PSV verdedigt in Zwitserland een voorsprong van 3-2.