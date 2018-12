Klopp: ’Als ik dat had geweten...’

De Duitse trainer zag de Braziliaanse sluitpost in blessuretijd een cruciale redding brengen, waardoor The Reds de overwinning én overwintering in het miljoenenbal veiligstelden.

„Als ik had geweten dat Alisson zó goed was, had ik zelfs het dubbele voor hem willen betalen”, aldus Klopp, die de goalie afgelopen zomer tot de duurste doelman aller tijden maakte door bijna 75 miljoen euro aan AS Roma over te maken.

Jurgen Klopp kan zijn geluk niet op. Ⓒ Reuters

„Het doelpunt dat Mo Salah maakte was ongelooflijk, maar de redding van Alisson... Daar heb ik gewoon geen woorden voor. Hij heeft ons gered.”

Klopp had sowieso met volle teugen genoten van het spectaculaire duel. „Het was niet normaal. Wat een wedstrijd. Er werd flink gecounterd door Napoli, maar gelukkig waren we goed voorbereid. Vandaag heb ik Anfield in optima forma beleefd. Ik denk niet dat een voetbaltrainer trotser kan zijn dan ik nu.”