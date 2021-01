Familie staat stil bij verjaardag Michael Schumacher (52): ’Blijf vechten!’

„We vieren Michaels verjaardag door iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen! #TeamMichael #keepFighting”, is te lezen.

Ook de Formule 1 staat stil bij de verjaardag van ’Schumi’. Op social media worden de geweldige cijfers van de Duitser in de koningsklasse van de autosport even opgesomd.

De coureur is sinds zijn ski-ongeluk eind 2013, waarbij hij zwaar hersenletsel opliep, niet meer in het openbaar verschenen. Nog altijd is onduidelijk hoe de 52-jarige Duitser er werkelijk aan toe is.

Ereprijs FIA

Schumacher kreeg onlangs een speciale ereprijs op het gala van de FIA. Hij kreeg de prijs voor zijn inzet en grote betekenis voor de autosport. Corinna Schumacher, de vrouw van ’Schumi’, die in zijn actieve carrière zeven wereldtitels in de Formule 1 veroverde, nam de onderscheiding in ontvangst.

„Hij hield zo van racen”, zei ze, wier zoon Mick Schumacher volgend jaar debuteert in de koningsklasse. „Michael heeft altijd een groot hart getoond voor mensen die hulp nodig hebben.”

Zeer emotioneel

Mick Schumacher kijkt uit naar zijn wedstrijddebuut, dat op 21 maart 2021 in Melbourne gestalte moet krijgen, liet hij onlangs weten. „Het wordt zeer emotioneel”, denkt de in Zwitserland geboren coureur. Mick heeft het grootste respect voor vader Michael.

„Ik vind de vergelijking met mijn vader prima, ik stoor me daar niet aan. Natuurlijk moet ik mijn eigen weg volgen. Maar mijn vader is voor mij de beste ooit in deze sport, waarom moet ik me daar tegen afzetten?”