’Ajax is niet te kopiëren’

De Belgische krant Het Nieuwsblad legde de vraag voor aan Aad de Mos, maar de Nederlander is stellig en denkt niet dat Club Brugge of Anderlecht op korte termijn ook kan strijden om de groepswinst in de Champions League of - net als Ajax in 2017 - de finale van de Europa League halen.

„De reden is niet dat Ajax meer centen te spenderen heeft”, aldus de oud-trainer, tegenwoordig analist.

Aad de Mos Ⓒ Hollandse Hoogte

„Om het succes van Ajax te vatten, moet je teruggaan naar de jeugdopleiding. En die kan je niet zomaar kopiëren, zoals zovelen proberen. Je zou ervan versteld staan wat een bolwerk de jeugdwerking is. Dat kost een bom geld, hè. Daar werken honderden mensen. Niet alleen trainers – en dan veelal oud-spelers – maar ook performance coaches, diëtisten, andere specialisten.”

„Het is meer dan alleen trainen op positiespel en Ajax-DNA, hoor. Het is ook een opleiding die helemaal synchroon loopt met het eerste elftal. Er is ook de Nederlandse flair om een 16-jarige te laten debuteren. Daarbij komt er soms een talent uit de lucht vallen dat je niet hoeft te coachen. Zoals Johan Cruijff, Marco van Basten of John Bosman. Of nu met Matthijs de Ligt, of een wereldtopper als Frenkie de Jong. Die moet je omringen met ervaren spelers.”