Speelschema WK darts: Dekker direct tegen vrouw

Op de eerste avond komen direct twee Nederlanders in actie. Jan Dekker neemt het op tegen een vrouw. De 28-jarige darter uit Emmen speelt tegen Lisa Ashton, die bij de vrouwen al vier keer BDO-wereldkampioen werd. „Hij kan het weleens moeilijk gaan krijgen. Dat hoort er nu eenmaal. Als je het toernooi wil winnen, moet je van iedereen winnen. Of dat nu van Lisa, Raymond van Barneveld of Gary Anderson is. So be it”, waarschuwt Michael van Gerwen zijn landgenoot.

Jeffrey de Zwaan geldt voor velen als een outsider. Mocht hij donderdag de eerste ronde overleven, dan treft hij op dezelfde avond in de tweede schifting regerend wereldkampioen Rob Cross. Daar hangt een stunt in de lucht, zo stellen kenners. Na zijn verrassende wereldtitel heeft Cross namelijk geen aansprekende resultaten meer neergezet.

Jeffrey de Zwaan Ⓒ PDC

De top-32 van de wereld stroomt pas in de tweede ronde in. Van Gerwen maakt zaterdag zijn eerste opwachting. De 29-jarige Brabander, die vorig jaar in de halve finales verloor van Cross, treft de winnaar van de partij tussen Alan Tabern en Raymond Smith. Twee dagen later mag Raymond van Barneveld, die onlangs zijn afscheid aankondigde, aan de bak. De vijfvoudig wereldkampioen krijgt naar alle waarschijnlijkheid te maken met Darius Labanauskas. De darter uit Litouwen moet dan wel eerst afrekenen met Matthew Edgar.

De finale van het WK vindt traditiegetrouw plaats op 1 januari van het nieuwe jaar.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

SPEELSCHEMA WK DARTS - DE NEDERLANDERS

Donderdag 13 december (vanaf 20.00 uur)

Jeffrey de Zwaan – Nitin Kumar (India)

– Nitin Kumar (India) Jan Dekker – Lisa Ashton (Eng)

– Lisa Ashton (Eng) Rob Cross (Eng) – De Zwaan / Kumar

Vrijdag 14 december (vanaf 20.00 uur)

Danny Noppert – Royden Lam (Hongkong)

Zaterdag 15 december (vanaf 13.30 uur)

Max Hopp (Dui) – Noppert / Lam

Zaterdag 15 december (vanaf 20.00 uur)

Michael van Gerwen – Alan Tabern (Eng) / Raymond Smith (Aus)

Zondag 16 december (vanaf 13.30 uur)

Yordi Meeuwisse – William O’Connor (Ier)

Maandag 17 december (vanaf 20.00 uur)

Vincent van der Voort – Lourence Ilagan (Fil)

– Lourence Ilagan (Fil) Raymond van Barneveld – Matthew Edgar (Eng) / Darius Labanauskas (Lit)

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Dinsdag 18 december (vanaf 13.30 uur)

Darren Webster (Eng) – Van der Voort / Ilagan

Dinsdag 18 december (vanaf 20.00 uur)

Ron Meulenkamp – Diogo Portela (Bra)

Woensdag 19 december (vanaf 13.30 uur)

Geert Nentjes – Nathan Aspinall (Eng)

– Nathan Aspinall (Eng) Jeffrey de Graaf – Noel Malicdem (Fil)

Woensdag 19 december (vanaf 20.00 uur)

James Wilson (Eng) – Meeuwisse / O’Connor

/ O’Connor Michael Smith (Eng) – Meulenkamp / Portela

Donderdag 20 december (vanaf 13.30 uur)

Jermaine Wattimena – Michael Barnard (Eng) / José de Sousa (Por)

Donderdag 20 december (vanaf 20.00 uur)

Mervyn King (Eng) – Dekker / Ashton

Vrijdag 21 december (vanaf 13.30 uur)

Benito van de Pas – Mickey Mansell (Ier) / Jim Long (Can)

– Mickey Mansell (Ier) / Jim Long (Can) Kyle Anderson – De Graaf / Malicdem

Vrijdag 21 december (vanaf 20.00 uur)

Jelle Klaasen – Keegan Brown Eng) / Karel Sedlacek (Tsj)

– Keegan Brown Eng) / Karel Sedlacek (Tsj) Gerwyn Price (Wal) – Nentjes / Aspinall

Donderdag 27 december (vanaf 13.30 en 20.00 uur)

Derde ronde

Donderdag 27 en vrijdag 28 december (vanaf 13.30 en 20.00 uur)

Achtste finales

Zaterdag 29 december (vanaf 13.30 en 20.00 uur)

Kwartfinales

Zondag 30 december (vanaf 20.00 uur)

Halve finales

Dinsdag 1 januari 2019 (vanaf 21.00 uur)

Finale

Format

Eerste ronde (best of 5 sets)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Derde ronde (best of 7 sets)

Achtste finales (best of 7 sets)

Kwartfinales (best of 9 sets)

Halve finales (best of 11 sets)

Finale (best of 13 sets)

In elke ronde, met uitzondering van de eerste ronde (gewoon tot 3 legs), moet de beslissende set worden gewonnen met een verschil van twee legs. Bij 5-5 in legs volgt een allesbeslissende leg.