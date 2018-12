WK darts: hoe doen de Nederlanders het?

SPEELSCHEMA WK DARTS - DE NEDERLANDERS

Donderdag 13 december

Jeffrey de Zwaan - Nitin Kumar (India) 3-0

- Nitin Kumar (India) 3-0 Jan Dekker - Lisa Ashton (Eng) 3-1

- Lisa Ashton (Eng) 3-1 Rob Cross (Eng) - Jeffrey de Zwaan 3-1

Op de eerste dag van het WK ontsnapte Jan Dekker een een vroegtijdige uitschakeling. De 28-jarige darter uit Bolsward verloor de eerste set van een ontketende Lisa Ashton, één van de twee vrouwelijke deelneemsters. Hij werd op tijd wakker geschud en won alsnog met 3-1 in sets.

Jeffrey de Zwaan moest twee keer aan de bak. In de eerste ronde had hij geen kind aan Nitin Kumar, maar daarna trof de Nederlander direct regerend wereldkampioen Rob Cross. De Zwaan bood prima tegenstand en gooide zelfs een hoger gemiddelde dan zijn Britse tegenstander: 106,09 om 102,93. Toch stapte Cross na een mooi gevecht als winnaar van het podium.

Vrijdag 14 december

Danny Noppert - Royden Lam (Hongkong) 3-0

Het debuut van Danny Noppert verliep vlekkeloos. De 27-jarige Fries won in de eerste ronde vrij eenvoudig van Royden Lam uit Hongkong.

Zaterdag 15 december

Max Hopp (Dui) – Danny Noppert 3-0

Het WK zit erop voor Noppert. Tegen het Duitse talent Max Hopp verprutste hij zijn kansen vooral op de dubbels. Negentien (!) van de 22 pogingen gingen mis. Hopp profiteerde optimaal, kegelde Noppert uit het toernooi en voorkwam zo een Nederlands onderonsje in de derde ronde. De Duitser mag het nu namelijk opnemen tegen Michael van Gerwen.

Michael van Gerwen – Alan Tabern (Eng) 3-1

Michael van Gerwen beleefde in Alexandra Palace een bewogen avond. Vlak voor zijn opkomst werd hij bekogeld met bier. Dat schandalige incident zorgde voor een oponthoud van zo’n tien minuten. Na het verwisselen van zijn shirt en het uitspoelen van zijn ogen keerde Van Gerwen alsnog terug in de zaal. Daar liet Mighty Mike met een gemiddelde van 102,59 zien wie nu echt de baas is. Zo versloeg de Brabander zijn opponent Alan Tabern met 3-1 in sets. Over het incident zal echter nog lang worden nagepraat.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Zondag 16 december (vanaf 13.30 uur)

William O’Connor (Ier) - Yordi Meeuwisse 3-0

Yordi Meeuwisse kon na één ronde direct zijn koffers weer inpakken. De debutant uit Poeldijk verloor in drie sets (0-3) van William O’Connor. In het derde bedrijf liet Meeuwisse, die slechts een gemiddelde van 84,82 gooide, twee kansen onbenut om een vierde en mogelijk vijfde set af te dwingen. Die missers werden hard afgestraft.

Maandag 17 december (vanaf 20.00 uur)

Vincent van der Voort – Lourence Ilagan (Fil)

– Lourence Ilagan (Fil) Raymond van Barneveld – Matthew Edgar (Eng) / Darius Labanauskas (Lit)

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Dinsdag 18 december (vanaf 13.30 uur)

Darren Webster (Eng) – Van der Voort / Ilagan

Dinsdag 18 december (vanaf 20.00 uur)

Ron Meulenkamp – Diogo Portela (Bra)

Woensdag 19 december (vanaf 13.30 uur)

Geert Nentjes – Nathan Aspinall (Eng)

– Nathan Aspinall (Eng) Jeffrey de Graaf – Noel Malicdem (Fil)

Woensdag 19 december (vanaf 20.00 uur)

James Wilson (Eng) – Meeuwisse / O’Connor

/ O’Connor Michael Smith (Eng) – Meulenkamp / Portela

Donderdag 20 december (vanaf 13.30 uur)

Jermaine Wattimena – Michael Barnard (Eng)

Donderdag 20 december (vanaf 20.00 uur)

Mervyn King (Eng) – Dekker

Vrijdag 21 december (vanaf 13.30 uur)

Benito van de Pas – Mickey Mansell (Ier) / Jim Long (Can)

– Mickey Mansell (Ier) / Jim Long (Can) Kyle Anderson – De Graaf / Malicdem

Vrijdag 21 december (vanaf 20.00 uur)

Jelle Klaasen – Keegan Brown Eng)

– Keegan Brown Eng) Gerwyn Price (Wal) – Nentjes / Aspinall

Donderdag 27 december (vanaf 13.30 en 20.00 uur)

Derde ronde

Donderdag 27 en vrijdag 28 december (vanaf 13.30 en 20.00 uur)

Achtste finales

Zaterdag 29 december (vanaf 13.30 en 20.00 uur)

Kwartfinales

Zondag 30 december (vanaf 20.00 uur)

Halve finales

Dinsdag 1 januari 2019 (vanaf 21.00 uur)

Finale

Format

Eerste ronde (best of 5 sets)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Derde ronde (best of 7 sets)

Achtste finales (best of 7 sets)

Kwartfinales (best of 9 sets)

Halve finales (best of 11 sets)

Finale (best of 13 sets)

In elke ronde, met uitzondering van de eerste ronde (gewoon tot 3 legs), moet de beslissende set worden gewonnen met een verschil van twee legs. Bij 5-5 in legs volgt een allesbeslissende leg.