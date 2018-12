Spurs doet het ’onmogelijke’ in Camp Nou

De ploeg van Mauricio Pochettino kreeg het voor elkaar om tegen de doorgaans zeer dominante Catalanen het meeste balbezit te hebben. In totaal hadden de Spurs 51.2 procent van de tijd de bal aan de voet.

De laatste keer dat FC Barcelona in een groepsduel van de Champions League minder balbezit had dan de tegenstander was precies twaalf jaar geleden, in 2006 tegen Werder Bremen. Desondanks wonnen de Blaugranas die wedstrijd wel: 3-1.