Vuelta in 2020 naar Nederland

Zo zal er worden afgetrapt met een ploegentijdrit. De start van de tweede etappe is in ’s-Hertogenbosch, waarna de finish weer Utrecht is. De volledige derde etappe trekt door Noord-Brabant met Breda als start- en finishplaats.

Guillén liet weten dat hij erg uitkijkt naar de ’La Salida Oficial’ in Nederland. Een speciale editie, want de Ronde van Spanje viert dan zijn 75e verjaardag. ,,In Nederland leeft een enorme passie voor wielrennen. Dat hebben we in 2009 ervaren tijdens de Vuelta-start. Het was toen slecht weer, maar de tribunes van het TT Circuit waren goed gevuld en er heerste een geweldige sfeer”, aldus Guillén.

Daar komen de cultuurhistorische banden tussen Spanje en Nederland en de keuze voor duurzaamheid als centraal thema bij. Dit was voor de directie van de Vuelta van groot belang om de start in 2020 in Utrecht en Noord-Brabant te laten plaatsvinden.

,,Het is een feest La Salida Official in 2020 te mogen organiseren. Een feest door en voor onze inwoners. Utrecht is een echte fietsstad en met deze start de enige stad ter wereld die alle drie de grote wielerrondes mocht verwelkomen. De Giro d’Italia in 2010, de Tour de France in 2015 en nu La Vuelta in 2020”, was de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, in zijn nopjes. Utrecht wordt de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft verwelkomd.

Het is pas de vierde keer dat de Vuelta buiten de eigen landsgrenzen start. Lissabon was in 1987 de eerste, waarna Assen (2009) en Nîmes (2017) volgden. De Ronde van Spanje werd twee keer gewonnen door een Nederlander. Jan Janssen was in 1967 de eerste, waarna Joop Zoetemelk in 1979 dat kunstje herhaalde. Vorig jaar was Steven Kruijswijk met een vierde plaats de beste Nederlander, Simon Yates schreef de editie van 2017 op zijn naam.

De provincies Utrecht en Noord-Brabant en de gemeenten Utrecht, Den Bosch en Breda zijn allen betrokken bij de organisatie. Ook sponsors dragen bij. De provincies en gemeenten hopen nog op een bijdrage uit Den Haag.