’Van Gerwen wordt wereldkampioen’

Voormalig topdarter en tegenwoordig Sky Sports-analist Wayne Mardle gaat er vanuit dat Michael van Gerwen voor de derde keer de wereldtitel grijpt. „Ik heb veel vertrouwen in Van Gerwen”, vertelt de viervoudig halve finalist.

„Van Gerwen is waarschijnlijk de enige deelnemer die niet zijn allerbeste niveau hoeft te halen om het toernooi te winnen. Hij is de beste darter van de wereld. Ik ben er van overtuigd dat er geen andere uitkomst zal zijn”, zegt Mardle.

Wayne Mardle Ⓒ Hollandse Hoogte

De 45-jarige Engelsman bespeurde afgelopen jaar ook af en toe iets minder hoog niveau bij Van Gerwen. „Laten we eerlijk zijn, hij speelde niet altijd goed in de grote toernooien. Maar als hij goed speelde, kwam niemand in de buurt. Als hij op zijn best speelt, kan alleen Gary Anderson in de buurt komen. Ze zullen elkaar in de halve eindstrijd ontmoeten. Dat gaat Michael winnen en dan pakt hij de wereldtitel. De winnaar van dat duel wordt sowieso wereldkampioen”, is Mardle overtuigd.

Van Gerwen ging vorig jaar in een zinderende halve finale onderuit tegen Rob Cross, die een dag later Phil Taylor versloeg in de finale. In 2014 en 2017 kroonde de 29-jaige Brabander zich wél tot wereldkampioen.