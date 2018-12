Heemskerk en Kromowidjojo naar finale 100 vrij

In de eerste halve finale zwom Heemskerk 51,84, dat bleek later de snelste tijd. In de tweede halve finale was Kromowidjojo iets langzamer dan haar landgenote: 51,95 (de tweede tijd).

Op het koningsnummer van de WK in China ontbreken veel toppers, onder wie de Zweedse vedette Sarah Sjöström. Heemskerk en 'Kromo' zijn mede daardoor de grote favorieten voor de wereldtitel. De finale vindt donderdag plaats. Om 12.08 uur (Nederlandse tijd) stappen Heemskerk en Kromowidjojo op het startblok voor de strijd om het goud.

