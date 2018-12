Mertens teleurgesteld: ’Is dit alles?’

Bekijk ook: Salah redt Liverpool in Champions League

„Iedereen heeft het altijd over dat bord”, zei Mertens tegen The Times. „Ik kan me herinneren dat veel ploeggenoten over de ’This is Anfield’ tekst spraken. Daarom dacht ik dat het heel groot was.”

Het resulteerde in een tegenvaller voor de Belgisch international. „Ik liep de tunnel in en vroeg waar dat ding hing. Ze zeiden dat ik er al voorbij gelopen was zonder dat ik het door had.”

Na rust lette Mertens beter op. „Voorafgaand aan de tweede helft zag ik dat kleine ding. Ik vond het niet zo speciaal.”

Het beroemde bord Ⓒ Hollandse Hoogte