Barça wil ’slaapkop’ beschermen

„Het klopt dat Dembele een reeks van fouten gemaakt heeft, maar we staan nog steeds voor hem in. Het is aan ons om hem in rustiger vaarwater te krijgen, zoals ook ons met andere spelers gelukt is”, zei de Spanjaard tegen Marca.

Het was Fernandez die de Fransman naar Spanje haalde. „We wisten van zijn slaapproblemen, maar zagen vooral de grote speler die hij is. Als hij 27 jaar was geweest waren we er niet aan begonnen, maar hij is nog slechts 21 en ik denk dat we bij Barcelona in staat zijn om het op te lossen.”

Robert Fernandez Ⓒ REX

Fernandez ergert zich aan de media-aandacht rondom de incidenten. „Ik vind het allemaal best meevallen. Ik heb het vaker gezien dat spelers zich versliepen. Ik vraag me wel af waarom het dit keer zo snel in het nieuws moet komen. Ik weet niet hoe dit heeft kunnen uitlekken. We ondernemen als club nog geen stappen, maar ik vind wel dat we de speler moeten gaan beschermen.”

Verschillende spelers hebben al met de aanvaller. Fernandez acht dat heel belangrijk. „Een speler neemt advies veel sneller aan van een teamgenoot.”