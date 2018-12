Nederlandse golfster gaat viraal

,,Ik zat met mijn coach in de auto en plaatste het in de auto. Toen ik twee uur later keek, was mijn telefoon bijkans ontploft, zoveel berichten had ik. Ik werkte niet specifiek aan iets, het was puur om de data te krijgen van de swing”, zei de 23-jarige Van Dam, die in 2019 haar debuut maakt op de Amerikaanse Tour (LPGA).

Presentator Damon Hack kwam superlatieven tekort voor de ’hardhitter’, die op verzoek in de uitzending nog eens haar indrukwekkende swing demonstreerde. ,,Wow, dit is fenomenaal”, riep Hack, nadat de Arnhemse op de simulator twee keer een perfecte drive demonstreerde van ruim 300 yards (dik 270 meter).

Van Dam won drie toernooien op de Europese Tour. Momenteel stoomt ze zich in Florida klaar voor de LPGA, waar ze eind januari zal beginnen aan haar nieuwe avontuur. ,,Ik heb er heel veel zin in om me te meten met de beste speelsters ter wereld. Toernooien winnen is natuurlijk een doel en hopelijk kwalificeer ik me voor de Solheim Cup (vrouwelijke Ryder Cup, red.)”, zo liet ze ook horen dat haar uitspraak van de Engelse taal bijkans net zo vloeiend is als haar swing.

Bekijk hieronder de beelden: