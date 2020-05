Arsenal wil voetballers beter voorlichten over virus

„De kans dat we straks weer mogen voetballen is groter als iedereen weet hoe hij zich op trainingen en wedstrijden moet gedragen. Het verschil met hoe we dat gewend waren is levensgroot.”

„We moeten ons heel strikt aan alle voorschriften houden”, zegt Arteta. „Dat is onze enige kans. Het gezonde verstand zal ons leren wanneer de situatie er rijp voor is een volgende stap te maken. Dat mogen we niet overhaasten. Maar ons doel is weer te voetballen, we willen voetballen en we moeten voetballen. Dat is ook belangrijk voor de gemeenschap en de economie.”

Bij Arteta zelf werd op 12 maart besmetting met het virus vastgesteld. Hij is inmiddels volledig hersteld en weer aan het werk.