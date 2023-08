Domper Timber bij Premier League-debuut, overtuigende start van Newcastle

De als linksback opgestelde Arsenal-verdediger werd aan het begin van de tweede helft aangespeeld, maar greep plotseling naar zijn kuit en ging naar het gras. Na een korte behandeling was al snel duidelijk dat Timber gewisseld moest worden. De Japanner Takehiro Tomiyasu was zijn vervanger. Op dat moment leidde de ploeg van trainer Mikel Arteta al met 2-0 door goals van Eddie Nketiah en Bukayo Saka, die beiden in de eerste helft doel hadden getroffen.

Stevige tackle

De blessure leek voort te komen uit een duel uit de eerste helft, toen Timber een stevige tackle maakte waar hij geel voor kreeg. Hij kon na een lange behandeling toen wel verder, trainer Mikel Arteta wisselde hem ook in de rust niet, maar na een kleine vijftig minuten was het toch einde wedstrijd voor de oud-Ajacied.

In de tweede helft raakte recordaankoop Declan Rice nog de paal voor Arsenal, voordat de ingevallen Taiwo Awoniyi de wedstrijd nog even spannend maakte. Puntenverlies bleef de ploeg van Arteta echter bespaard. Regerend kampioen Manchester City won vrijdag bij de start van de Premier League al met 3-0 bij Burnley.

Arsenal betaalde deze zomer 40 miljoen euro voor de 22-jarige Timber. Vorige week in de gewonnen strijd om het Community Shield tegen Manchester City maakte de Utrechter zijn officiële debuut voor de nummer 2 van afgelopen seizoen. Door blessures kreeg Timber tot nu toe vooral de kans als linksachter.

Botman geeft assist bij 5-1-zege Newcastle op Aston Villa

Verdediger Sven Botman heeft met een assist bijgedragen aan de 5-1-zege van Newcastle United op Aston Villa. Verder was voormalig Willem II'er Alexander Isak met twee treffers belangrijk bij de overtuigende seizoensstart van Newcastle, de verrassende nummer 4 van de afgelopen Premier League-jaargang.

Newcastle-aanwinst Sandro Tonali scoorde bij zijn Premier League-debuut al in de 6e minuut. De van AC Milan overgekomen middenvelder werkte alert een voorzet van Anthony Gordon binnen. De eveneens debuterende Fransman Moussa Diaby maakte 5 minuten later al weer gelijk met een volley.

Botman gaf de assist op de 2-1 van Isak, door na een vrije trap breed te leggen op de Zweedse aanvaller. Isak maakte 10 minuten na rust ook de 3-1. In de slotfase scoorden invallers Callum Wilson en Harvey Barnes nog.

Luton Town verliest bij rentree op hoogste niveau

Het gepromoveerde Luton Town heeft zijn langverwachte en verrassende rentree op het hoogste niveau in Engeland niet kunnen opluisteren met een overwinning bij Brighton & Hove Albion. De verrassende nummer 6 van het afgelopen Premier League-seizoen was op eigen veld met 4-1 te sterk. Middenvelder Tahith Chong had een basisplaats bij Luton Town, Jan Paul van Hecke bij Brighton. Joël Veltman viel in bij de thuisploeg.

Luton-middenvelder Pelly Ruddock Mpanzu werd dankzij zijn basisplaats de eerste voetballer die met een Engelse club vanaf het vijfde niveau naar de Premier League wist door te stoten. Brighton-aanwinst James Milner (37) begon juist aan zijn 22e Premier League-seizoen en evenaarde daarmee het record van Ryan Giggs.

Solly March, Joao Pedro, Simon Adingra en Evan Ferguson scoorden namens Brighton, Carlton Morris deed tussendoor wat terug vanaf de strafschopstip. Luton speelde 31 jaar geleden voor het laatst op het hoogste niveau in Engeland.

Basisspeler Kenny Tete won met Fulham met 1-0 bij Everton. De van Ajax overgekomen verdediger Calvin Bassey speelde niet mee bij de uitploeg. Aanvaller Arnaut Danjuma deed de laatste twintig minuten mee aan de kant van Everton.

Justin Kluivert viel na een uur spelen in bij Bournemouth, dat op eigen veld West Ham United op 1-1 hield. De Mexicaan Edson Alvarez zat na zijn komst van Ajax deze week nog niet bij de selectie van de Conference League-winnaar. Kluivert is na voormalig Ajax-middenvelder Christian Poulsen pas de tweede speler die in de zes beste Europese competities van dit moment heeft gespeeld. De aanvaller kwam eerder uit voor Ajax, RB Leipzig, Nice, Valencia en kwam deze zomer over van AS Roma.

Sheffield United - Crystal Palace (0-1) verliep zonder Nederlandse inbreng. Jairo Riedewald bleef de hele wedstrijd op de bank bij Crystal Palace.

