Premier League-debuut draait uit op domper: Timber snel van het veld

De als linksback opgestelde Arsenal-verdediger werd aan het begin van de tweede helft aangespeeld, maar greep plotseling naar zijn kuit en ging naar het gras. Na een korte behandeling was al snel duidelijk dat Timber gewisseld moest worden. De Japanner Takehiro Tomiyasu was zijn vervanger. Op dat moment leidde de ploeg van trainer Mikel Arteta al met 2-0 door goals van Eddie Nketiah en Bukayo Saka, die beiden in de eerste helft doel hadden getroffen.

Stevige tackle

De blessure leek voort te komen uit een duel uit de eerste helft, toen Timber een stevige tackle maakte waar hij geel voor kreeg. Hij kon na een lange behandeling toen wel verder, trainer Mikel Arteta wisselde hem ook in de rust niet, maar na een kleine vijftig minuten was het toch einde wedstrijd voor de oud-Ajacied.

In de tweede helft raakte recordaankoop Declan Rice nog de paal voor Arsenal, voordat de ingevallen Taiwo Awoniyi de wedstrijd nog even spannend maakte. Puntenverlies bleef de ploeg van Arteta echter bespaard. Regerend kampioen Manchester City won vrijdag bij de start van de Premier League al met 3-0 bij Burnley.

Arsenal betaalde deze zomer 40 miljoen euro voor de 22-jarige Timber. Vorige week in de gewonnen strijd om het Community Shield tegen Manchester City maakte de Utrechter zijn officiële debuut voor de nummer 2 van afgelopen seizoen. Door blessures kreeg Timber tot nu toe vooral de kans als linksachter.

