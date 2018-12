Justin Kluivert mag het laten zien

Landgenoot Rick Karsdorp zit in het Tsjechische stadion op de bank. De oud-Feyenoorder kwam dit seizoen nog niet veel in actie voor zijn Italiaanse club.

AS Roma is als nummer twee in groep G al zeker van kwalificatie voor de achtste finales. Viktoria Plzen is nog in de race om de derde plek, die na de winterstop recht geeft op deelname aan de Europa League. Het duel tussen beide clubs in Italië eindigde in 5-0 voor de thuisploeg, met drie treffers van Edin Dzeko en een van Kluivert en Cengiz Ünder.

In de andere groepswedstrijd, die ook om 18.55 uur begint, speelt Real Madrid thuis tegen CSKA Moskou. De Spaanse ploeg heeft de eindzege in de poule al binnen. CSKA Moskou, dat evenveel punten heeft als Viktoria Plzen, hoopt nog op de derde plek.