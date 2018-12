Ook FIFA schorst Afghaanse voetbalvoorzitter

Naar hem loopt een onderzoek naar aanleiding van beschuldigingen van seksuele intimidatie van speelsters van het nationale elftal.

De Afghaanse president Ashraf Ghani had een onderzoek gelast nadat de Britse krant The Guardian had bericht dat sommige speelsters waren geïntimideerd en misbruikt door officials van de bond. Voorzitter Karim en vijf andere bestuurders waren afgelopen weekend al geschorst door de Afghaanse regering. De AFF ontkent de beschuldigingen.

,,Deze voorlopige maatregel verloopt over negentig dagen na de bekendmaking en kan worden verlengd afhankelijk van de uitkomsten en voortgang van het onderzoek", meldt de FIFA.