Virgil van Dijk ziet compagnon wegvallen

De 27-jarige Kameroener, die in Duitsland werd geboren, staat circa zes weken aan de kant door een gebroken sleutelbeen. Hij kwam dinsdag in de slotseconden van het duel met Napoli in de Champions League (1-0) ongelukkig op zijn schouder terecht.

Nader onderzoek in het ziekenhuis wees een breuk uit. Een operatie is noodzakelijk, liet Liverpool weten.

