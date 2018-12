Spectaculair begin WK voor clubs

De landskampioen werkte in de reguliere speeltijd van het duel met Team Wellington een achterstand van 0-3 weg: 3-3. In de verlenging vielen geen treffers waarna Al Ain de strafschoppen beter nam: 4-3.

Marcus Berg bracht namens de thuisploeg in de 85e minuut de gelijkmaker op zijn naam. De voormalige spits van FC Groningen en PSV stond als invaller amper zeven minuten in het veld. Berg was daarna de enige speler van Al Ain die in de strafschoppenreeks miste. Bij Team Wellington uit Nieuw-Zeeland faalden Angus Kilkolly en Justin Gulley van elf meter.

Danny Makkelie fungeerde als videoscheids (VAR) bij de openingswedstrijd.

Aan het WK voor clubteams doen zes kampioenen van de continentale bekertoernooien mee en de kampioen van het organiserende land. Titelhouder Real Madrid stroomt pas in de halve eindstrijd in, met een duel op woensdag 19 december.

Al Ain speelt zaterdag in de tweede ronde tegen Espérance Sportive de Tunis uit Tunesië.