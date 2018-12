Lyon met Depay en Tete tegen Sjachtar

Verdediger Kenny Tete en aanvaller Memphis Depay treden in Kiev aan. Lyon heeft als nummer twee aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen bij de laatste zestien. Sjachtar moet winnen om te overwinteren op het kampioenenbal. Het eerste duel in Frankrijk eindigde in 2-2.

Manchester City heeft in de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim voldoende aan een punt om de eindzege in de poule veilig te stellen. Bij de Duitse ploeg begint de Nederlandse verdediger Joshua Brenet (ex-PSV) in het basisteam. Hoffenheim heeft nog een kleine kans op deelname aan de Europa League na de winterstop.