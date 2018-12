Valencia-aanvaller Guedes onder het mes

Volgens de Spaanse club is de Portugese aanvaller zo’n twee maanden uitgeschakeld.

De vleugelspeler verruilde Paris Saint-Germain in augustus definitief voor Valencia voor 40 miljoen euro, nadat hij het seizoen ervoor op huurbasis indruk had gemaakt bij de Spaanse club. Dit seizoen wil het nog niet zo lukken. In de tien wedstrijden die hij speelde kwam hij niet tot scoren.

Valencia is al uitgeschakeld in de Champions League, maar heeft zich voor het vervolg in de Europa League geplaatst.