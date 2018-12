Real Madrid zet zichzelf te kijk

Concurrent Viktoria Plzen won eveneens, met 2-1 thuis tegen AS Roma. Op basis van het onderlinge resultaat eindigde de Tsjechische ploeg als derde in groep G van de Champions League. Voor nummer vier CSKA Moskou is het Europese avontuur dit seizoen voorbij.

Real Madrid was vooraf al zeker van de groepswinst. Daardoor begon trainer Santiago Solari niet in zijn sterkste opstelling. Na de rust (0-2) bracht hij nog wel Dani Carvajal, Toni Kroos en Gareth Bale, maar de schade viel toen al niet meer te repareren. Het Madrileense publiek floot de eigen favorieten voortdurend uit. Voor de Russen, die thuis ook Real Madrid versloegen (1-0), kwamen Fedor Tsjalov, Georgi Sjtsjennikov en Arnór Sigurdsson tot scoren.

Met Justin Kluivert als basisspeler en Rick Karsdorp op de bank liet AS Roma zich verrassen door Viktoria Plzen. Cengiz Ünder zorgde in de 68e minuut nog wel voor 1-1, maar Tomas Chory sloeg amper vier minuten later terug: 1-2.