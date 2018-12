Sifan Hassan beste Nederlandse atlete van 2018

Dat Sifan Hassan de titel zou veroveren mag geen verrassing zijn. Alleen zij wist in 2018 een internationale gouden medaille te winnen: op de 5000 meter tijdens de Europese atletiekkampioenschappen in Berlijn was zij iedereen de baas. Daarnaast heeft de 25-jarige atlete dit jaar een indrukwekkende erelijst toegevoegd aan haar toch al niet beperkte palmares. Bij de wereldindoorkampioenschappen in Birmingham behaalde ze een zilveren medaille op de 3000 meter en een bronzen plak op de 1500 meter. Hassan startte vanwege knieproblemen pas eind juni met haar zomerseizoen, maar in tweeënhalve maand verbrak ze twee Europese records (5000 meter en de halve marathon) en twee Nederlandse records (mijl en 3000 meter). Afgelopen weekend ontbrak ze bij de EK Cross in Tilburg vanwege een virusinfectie die ze opliep op vakantie in Ethiopië. Hassan heeft inmiddels de trainingen weer opgepakt op haar thuisbasis Portland aan de westkust van de Verenigde Staten. Ze was dan ook niet aanwezig in Utrecht om de prijs in ontvangst te nemen.

De verkiezing was dit jaar anders dan voorheen. Uit een longlist van atleten konden atletiekfans hun favoriet kiezen, waarna een deskundige jury van ex-topatleten en journalisten de uiteindelijke winnaar heeft gekozen. Er was ook geen onderscheid tussen mannen en vrouwen meer. De shortlist bestond naast Hassan uit Nadine Visser (brons op de 60 meter horden tijdens WK Indoor Birmingham en Nationale Records op de 60 en 100 meter horden), Dafne Schippers (zilver 200 meter EK Berlijn en ook brons op de 100 meter aldaar) en Lisanne de Witte (brons op de 400 meter tijdens EK Berlijn en een Nationaal Record op de 400 meter). Merkwaardigerwijs ontbrak op de shortlist van genomineerden Susan Krumins met haar aansprekende zilveren medaille op de 10.000 meter bij de EK in Berlijn.

In Berlijn werden eind augustus ook de Europese kampioenschappen Para-atletiek gehouden. Dertien Nederlandse atleten veroverden daar maar liefst 24 medailles. Marlène van Gansewinkel (23) behaalde twee keer goud: op de 100 meter en op de 200 meter. Ze deed dat bovendien beide keren in een nieuw wereldrecord. Daarnaast pakte ze ook nog zilver bij het verspringen.