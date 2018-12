Slapeloze nachten voor Ricciardo

De Red Bull-coureur viel diverse malen uit door mankementen aan zijn bolide. Hij haalde dan ook geen enkele keer meer het podium. Die negatieve reeks had dan ook effect op zijn prestaties.

„Er is dit jaar veel gebeurd en het zou naïef zijn om te denken dat het me op bepaalde momenten niet beïnvloed heeft. Het is niet zo dat ik een race kan aanwijzen en kan zeggen: ’daar ging het slecht want er speelde te veel in mijn hoofd’. Het is een opeenstapeling en op een gegeven moment loopt de emmer over. Soms slaap je dan zes uur in plaats van acht uur. Het gevolg daarvan is dat je reactietijd afneemt”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Tranen

Al wil de Australische coureur het niet als excuus gebruiken. „Maar ik weet zeker dat op een bepaalde manier invloed heeft gehad. Het is echter ook onderdeel van het groeiproces. Ik weet zeker dat het niet de laatste keer was dat ik in deze positie verkeer waarin ik veel mechanische problemen meemaak of dat ik een ander contract moet tekenen. Ik probeer hiervan te leren en terug te blikken om te zien wat ik beter had kunnen doen.”

Dat hij in Mexico op koers lag voor de zege, maar zijn Red Bull het begaf, bezorgde hem een ongekende kater. Hij wilde per direct zijn stoeltje aan Pierre Gasly afstaan. „Ik sta in de spotlights en ik zit in de auto maar iedereen die meewerkte, en met name de jongens in de pitbox, was er net zo kapot van als ik. Zij werkten vele uren, nog meer dan ik. Soms wilde ik gewoon weg en me verstoppen. Maar gelukkig wist ik meestal nog waar mijn hart zat en dacht ik aan hen. Mexico was zwaar, heel erg heftig.”

Zo heftig zelfs, dat Ricciardo in tranen uitbarstte. „We zaten allemaal in hetzelfde schuitje en we hadden allemaal de behoefte om elkaar een knuffel te geven. Het deed ons allemaal pijn, het was niemands fout. Volwassen mannen waren in tranen, gewoon kapot.”