Ajax ziet groepswinst na spektakelstuk in rook opgaan

Ajax keek in een volle Johan Cruijff ArenA al snel tegen een achterstand aan. Na een mooie pass van Serge Gnabry tekende Robert Lewandowski voor de openingstreffer. Even daarvoor had André Onana nog knap gered op een schot van Gnabry.

Robert Lewandowski zet Bayern München op voorsprong. Ⓒ REUTERS

De Amsterdammers hadden voor rust verreweg het meeste balbezit, maar tot uitgesproken kansen kwam het niet. Bayern liet Ajax komen en loerde op foutjes. Grootste kans voor Ajax was er in de 26e minuut voor Donny van de Beek, maar hij kopte recht in de handen van Manuel Neuer. Meteen daarna moest Onana opnieuw als reddende engel optreden door een bal van Lewandowski met zijn lichaam te stoppen.

Na ruim een kwartier in de tweede helft konden de Amsterdamse fans eindelijk juichen. Na een prima aanval kon Dusan Tadic, die in de spits stond, van dicht bij binnentikken: 1-1.

Dusan Tadic loopt juichend weg na de gelijkmaker: 1-1. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Tien tegen tien

Met nog ruim twintig minuten op de klok kwam Ajax opeens met tien man te staan. Na een overtreding vol op de enkel van Leon Goretzka kon Maximilian Wöber meteen zijn biezen pakken. Vijf minuten daarna zag ook Thomas Müller rood nadat hij Nicolás Tagliafico met een onbesuisde karate-actie tegen het hoofd het getrapt.

Maximilian Wöber ziet rood na een onsuisde actie. Ⓒ ANP Pro Shots

Spectaculaire slotfase

Tien minuten voor tijd leek Ajax de wedstrijd helemaal om te draaien. Invaller Kasper Dolberg werd in het strafschopgebied onderuit gehaald waarna Tadic de strafschop onberispelijk binnenschot: 2-1.

Door een benutte penalty van Lewandowski kwam Bayern een paar minuten voor het eindsignaal weer op gelijke hoogte 2-2. Het werd nog erger door een treffer van Kingsley Coman: 2-3. In de zeven minuten extra tijd lukte het Ajax nog om de 3-3 te maken via Tagliafico, maar er was geen tijd meer om de groepswinst alsnog te realiseren.

Bekijk ook: Tadic opnieuw in de spits bij Ajax