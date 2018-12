Oude Dame verslikt zich in Young Boys

Cristiano Ronaldo baalt na een gemiste kans. Ⓒ Hollandse Hoogte

BERN - Valencia heeft afscheid van de Champions League genomen met een overwinning op Manchester United. De Spanjaarden waren al zeker van de derde plaats in de groep die recht geeft op een vervolg in de Europa League, maar knokten zich in het eigen Mestalla met 2-1 langs de ploeg van coach José Mourinho. Juventus, dat eveneens met 2-1 verloor bij Young Boys (2-1), is groepswinnaar geworden.