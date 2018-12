Depay helpt Lyon naar achtste finale

De Franse ploeg van de Nederlandse basisspelers Memphis Depay en Kenny Tete speelde in Oekraïne met 1-1 gelijk tegen rivaal Sjachtar Donetsk. Dat was voor Lyon voldoende om achter Manchester City (2-1 tegen Hoffenheim) de tweede plaats veilig te stellen. Het team van Björn Kuipers had de leiding in Kiev waar de natte sneeuw voor winterse omstandigheden zorgde.

Lyon was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg, maar de doelgerichte pogingen van Tete, Depay en Bertrand Traoré misten zuiverheid. In de 22e minuut opende Junior Moraes de score voor de thuisploeg uit fraaie aanval (1-0). Na ruim een uur zorgde Nabil Fekir met een schot voor de gelijkmaker na goed voorbereidend werk van Depay, die in de tachtigste minuut werd gewisseld.

In Manchester kwam Hoffenheim dankzij een rake strafschop van Andrej Kramaric op voorsprong (0-1). Leroy Sané groeide daarna met twee treffers uit tot de gevierde man (2-1). Joshua Brenet werd in de rust gewisseld bij de bezoekers.