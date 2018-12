Kovac: ’Wát een wedstrijd!’

„Wat een wedstrijd”, stamelde hij. „Ik heb een geweldige wedstrijd gezien.”

„Ajax heeft aangevallen”, zei Kovac. „En wij hebben wat compacter gespeeld dan in ons thuisduel met Ajax. We zijn hier onder druk gezet, maar we hebben stand gehouden. Ik wil beide ploegen feliciteren voor de plaats in de achtste finales. Daarnaast vond ik de scheidsrechter ook goed fluiten. Zowel Wöber als Müller heeft volkomen terecht een rode kaart gekregen.”

Bekijk ook: Ajax ziet groepswinst na spektakelstuk in rook opgaan

Bekijk ook: Deze tegenstanders kan Ajax treffen in volgende ronde CL