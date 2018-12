Column Brinkman: Stranden is geen optie

Jacques Brinkman Ⓒ Telegraaf

Een unieke ambiance in een compleet uitverkocht stadion in des Indiase stad Bhubaneswar. De kwartfinale van het WK hockey tussen de grootmachten India en Nederland belooft een waar spektakel te worden. De ploeg van bondscoach Max Caldas moet vooral genieten, want je speelt in je carrière slechts een handjevol van dit soort bijzondere, historische interlands.