Poels: ’Stoppen van Sky is niet zo mooi’

Brailsford het slechte nieuws bracht.

De ploeg bereidt zich momenteel voor op het nieuwe en dus laatste seizoen onder de naam van de huidige hoofdsponsor. „Ik wist wel dat Sky verkocht was aan Comcast, dus ik vroeg me op dat moment wel af wat dat voor ons zou betekenen. Maar dat dit het resultaat zou zijn, had ik niet direct verwacht. Je weet natuurlijk wel dat dit ook bij de wielersport hoort, hè? Sponsors komen en gaan. En Sky is al sinds 2008 in het wielrennen. Ik heb daar dan vijf jaar deel van uitgemaakt. Een tijd waarin ik veel mooie dingen heb meegemaakt.”

Bekijk ook: Sky stopt met wielerploeg

Bekijk ook: Froome dankt Sky

Poels doelt dan op de Tour-zeges van Chris Froome in 2015 en 2016 en vorig jaar Geraint Thomas. Tevens hielp de 31-jarige Limburger Froome aan de Vuelta- en Giro-zege in respectievelijk 2017 en 2018. Poels zelf boekte in 2016 met Luik-Bastenaken-Luik zijn mooiste zege voor de Britse ploeg. „We hebben nog een jaar te gaan hè?”, lacht hij. „Het zou ook nog kunnen dat er een andere sponsor in stapt. Ik heb er wel vertrouwen in dat Dave dat eigenlijk wel voor elkaar krijgt. Maar weet je, ik ga me er niet druk om maken, want ik heb er geen controle over. Het kost alleen maar energie.”

Poels start 2019 halverwege januari in de Tour Down Under. „Ik heb daar nog nooit gereden en het lijkt me wel een mooie koers. Hopelijk kan ik daar een gooi doen naar de eindzege”, aldus de Nederlander, die in ieder geval weer hoopt om de Tour te rijden aan de zijde van Froome en Thomas. „We moeten nog gaan bespreken hoe de verdere invulling van het seizoen gaat worden. Ik wil naar de Tour, en ja, dat zal dan in dienst zijn van die mannen. De Ardennenklassiekers zal ik ook wel doen en misschien later de Vuelta, al zijn twee grote rondes wel zwaar. Het WK in Yorkshire? Eh, daar wil ik nog niet over nadenken. Ik heb nog steeds een kater van het afgelopen WK in Innsbruck, waarin ik niet eens ben gefinisht.”