Tadic: ’We hadden na de 2-1 moeten winnen’

„Ik sta hier met gemengde gevoelens”, aldus de Serviër. „Voor rust waren we niet goed in balans en stonden we niet goed achterin. We verloren te vaak de bal, waarna Bayern ons pijn deed op de counter. Maar ik vond ons in de tweede helft erg goed. We hadden de wedstrijd na de 2-1 moeten winnen.”

Tadic, die met vijf doelpunten de meeste Ajax-goals maakte in de groepsfase, genoot van de sfeer in de Johan Cruijff ArenA. „Die was geweldig, zoals altijd in de Champions League. De fans hebben ons vooruit geschreeuwd. Uiteindelijk kunnen we tevreden zijn, maar je wilt natuurlijk graag winnen. Dat is ook het mooie aan Ajax, hier moet je altijd winnen.”