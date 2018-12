UEFA buigt zich over Ajax-rellen

Fans van de Griekse club gooiden herhaaldelijk zwaar vuurwerk en voorwerpen in het bezoekersvak met 1200 supporters van Ajax. De aanwezige mobiele eenheid greep nauwelijks in. Voor AEK dreigen zware sancties, maar de UEFA gaat ook bepalen of Ajax straf verdient omdat supporters vuurwerk hebben teruggegooid.

Bekijk ook: Ajax ziet groepswinst na spektakelstuk in rook opgaan

Ajax kreeg na de vorige Europese uitwedstrijd tegen Benfica al een voorwaardelijke straf van een uitduel zonder publiek wegens wangedrag van de eigen aanhang. Die voorwaardelijke straf heeft een looptijd van een jaar. De club loopt daardoor nu het risico dat het na de winterstop geen fans mag meenemen naar het uitduel in de achtste finale van de Champions League.

Ajax kan nog tegen een mogelijke straf van de UEFA in beroep gaan.