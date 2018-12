Kromowidjojo als snelste door op 50 vlinder

De 28-jarige Groningse klokte 25,32 seconden, waarmee ze zich als eerste plaatste voor de halve finales van later op donderdag. Maaike de Waard ging ook door met 25,83, de zevende tijd.

Kromowidjojo was ruim een tiende van een seconde sneller dan Haley Black uit Canada en de Française Mélanie Henique, die beiden aantikten in 25,43. Bij afwezigheid van Sarah Sjöström uit Zweden en de Deense Jeanette Ottesen, twee jaar geleden de beste op de 50 vlinder bij de WK kortebaan in Windsor, behoort ’Kromo’ tot de favorieten voor het goud op dit nummer. De Waard haalde bij de vorige WK kortebaan de finale van de 50 vlinder, waarin ze achtste en laatste werd.

Druk finaleblok

Kromowidjojo staat voor een druk finaleblok. Ze zwemt eerst de finale van de 100 vrij en kort daarna de halve finales van de 50 vlinder. Mogelijk komt ze daarna ook nog in actie in de finale van de 4x50 wissel. Jesse Puts, Ties Elzerman, De Waard en Kim Busch zorgden er met 1.39,02 op het nippertje voor dat de Nederlandse estafetteploeg de eindstrijd bereikte.

Puts plaatste zich individueel voor de halve finales van de 50 vrij, het nummer waarop hij twee jaar geleden in Canada zo verrassend wereldkampioen werd. De titelhouder zette met 21,19 de zesde tijd neer. Stan Pijnenburg werd uitgeschakeld met 21,78 (29e). De Amerikaan Caeleb Dressel was de snelste in de series met 20,62.

Kamminga

Arno Kamminga bereikte als achtste de finale van de 200 school. Zijn 2.03,88 was net genoeg om later op donderdag terug te mogen komen voor de strijd om de medailles.