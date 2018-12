Warriors overklast door Raptors in NBA-topper

De basketbalploeg uit Canada zegevierde in Californië met 113-93. Met 23 overwinningen tegenover zeven nederlagen zijn de Raptors vooralsnog de best presterende ploeg van dit seizoen.

De club uit Toronto gaat aan kop in de oostelijke divisie, de Warriors moesten door hun tiende nederlaag van het seizoen de eerste plaats in het westen afstaan aan Denver Nuggets (18-9). De kampioen van de NBA werd in de eigen Oracle Arena overklast door de Raptors, waarbij Kyle Lowry (23 punten en twaalf assists) en Serge Ibaka (twintig punten, twaalf rebounds) uitblonken. Bij de thuisclub moest het voornamelijk komen van Kevin Durant (dertig punten). Stephen Curry viel vooral op door een hoop missers.

Pelicans

Anthony Davis leidde New Orleans Pelicans met liefst 44 punten naar de winst op Oklahoma City Thunder: 118-114. Davis pakte ook nog eens achttien rebounds. De 25-jarige Amerikaan had begin deze week tegen Boston Celtics ook al meer dan veertig punten bij elkaar geschoten.