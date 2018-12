Oranje-talent Amega: ’Genot om in dit team te spelen’

„Elke minuut die ik speel, is meegenomen”, zei Amega in Nancy na de cruciale wedstrijd tegen Duitsland, die Oranje met 27-21 overtuigend won. De 21-jarige Amega kreeg in dat duel, waarin Nederland een plek in de halve finales afdwong, in de tweede helft veel speeltijd. Ze greep haar kans en scoorde drie keer. Ook met de onderhandse worp, haar handelsmerk, was ze succesvol. Tot groot genoegen van het publiek, want de worp wordt niet vaak vertoond in het hedendaagse handbal. „Toen ik begon met handbal bij SEW heb ik veel geoefend op die beweging. Ik heb er gevoel voor, dus die onderhandse worp houd ik er in.”

Jonkies

Amega zat vorig jaar al dicht tegen deelname aan het WK in Duitsland aan, maar ze viel op het laatste moment af. „Ik kon daar toen mee leven, want ik was er denk ik nog niet klaar voor. Nu wel, ook al voelde ik in het begin wel wat spanning. Maar inmiddels voel ik me steeds meer op mijn gemak. Het is een genot om in dit team te mogen spelen. De ervaren meiden vangen de jonkies goed op; voel je thuis en voel je vrij is wat ze meegeven.”

Bondscoach Helle Thomsen kon voor dit EK eigenlijk niet meer om Amega heen, omdat de geboren Heerhugowaardse zich bij haar Duitse club Metzingen zo goed ontwikkelt. Ze greep de eerste de beste kans om zich te laten zien meteen aan. In de groepswedstrijd tegen Kroatië, toen al zeker was dat Nederland door was naar de hoofdronde, kreeg Amega een aanvallende rol. Ze dartelde door de zaal en scoorde acht keer. „Je weet dat je als jonge speelster vaker op de bank zit dan op het veld staat en op je kans moet wachten. Maar krijg je ’m, dan ga ik er vol voor.”

