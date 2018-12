Internationale primeur voor Atletico Paranaense

De ploeg uit Curitiba pakte de Copa Sudamericana - de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League - door de Colombiaanse club Atletico Junior via strafschoppen te verslaan. De return in de met ruim 40.000 toeschouwers volgepakte Arena da Baixada was in 1-1 geëindigd, dezelfde uitslag als een week eerder in Colombia.

Pablo had Paranaense na 25 minuten op voorsprong gezet, maar de Colombiaanse international Teofilo Gutierrez trok de stand na bijna een uur weer gelijk. In de verlenging kreeg Junior een penalty, maar Jarlan Barrera schoot de bal hoog over het doel. In de noodzakelijke strafschoppenserie ging het helemaal mis voor de Colombianen, met missers van Gabriel Fuentes en Gutierrez. Thiago Heleno schoot de beslissende strafschop binnen namens Atletico Paranaense.