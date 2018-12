PSV-revelatie: ’Ik haalde vaak slechte cijfers’

Maar ondanks al die persoonlijke hoogtepunten stapt de onvermoeibare rechtervleugelverdediger niet zo makkelijk over de uitschakeling in de Champions League heen. Natuurlijk zijn er in een loodzware poule met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale verzachtende omstandigheden. Dat weet de verdediger ook. Het antwoord op de vraag welk rapportcijfer hij zou geven, zegt hij schuldig te moeten blijven.

School

„Ik ben daar sowieso niet zo van. Op school haalde ik vaak slechte cijfers”, aldus Dumfries na het 1-1 gelijkspel bij Internazionale. „Ik vind het lastig om bijvoorbeeld ’voldoende’ te zeggen, want ik houd er niet van om uitgeschakeld te worden. Ik ga ook zeker niet met een big smile weg uit Milaan na een gelijkspel. We zijn allemaal topsporters. Dan kan je pas echt tevreden zijn als je wint.”

Dumfries genoot dinsdagavond van de atmosfeer in Stadio Giuseppe Meazza. „Je klapt er van beide kanten op. Het is alleen maar mooi als het thuispubliek je uitfluit. Die sfeer in zo’n stadion, dat is geweldig om mee te maken”, zegt de rechtsback, die zich met PSV volledig kan gaan richten op de titelstrijd. De koploper speelt zaterdag het uitduel met Heracles Almelo. Een week later komt AZ nog naar Eindhoven.

Zielig

„Ik heb het afgelopen jaar al veel mooie momenten mogen meemaken. Dat geeft een goede boost om zo door te gaan de rest van dit seizoen. In de Champions League leer je dat dingen in een split second worden beslist. Qua punten was het minder, maar qua spel hebben we het goed gedaan. Uiteindelijk is dat tweede puntje nog mooi meegenomen. Een puntje staat ook weer zo zielig…”