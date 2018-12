Mourinho is niet blij met United-reserves

De Portugese manager gunde heel wat wisselspelers een kans in de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Valencia. De tweede keus verloor in Mestalla echter met 2-1. Manchester United liet zo de kans liggen om te profiteren van de verrassende nederlaag van Juventus bij Young Boys (2-1) en zo als eerste te eindigen in de groep.

„Ik had meer van mijn spelers verwacht”, mopperde Mourinho. „Zeker van spelers die week in week uit vragen waarom ze niet in de basis staan.” Hij noemde geen namen, maar doelde ongetwijfeld op onder anderen Paul Pogba, die in de Premier League zijn basisplaats kwijt is. De Franse middenvelder mocht tegen Valencia beginnen, maar kon weinig indruk maken.

Geen overtuiging

„Dit was voor hen een mooie wedstrijd om te spelen, in een competitie waarin iedereen zich wil laten zien”, aldus Mourinho. „Maar in de eerste helft speelden we te passief. Er zat geen overtuiging en ambitie in ons spel. Pas toen ik na rust een paar wissels doorvoerde die ik eigenlijk niet wilde maken, ging het een stuk beter.”

De Portugees bracht in de tweede helft Ashley Young, Jesse Lingard en Marcus Rashford in de ploeg. Hij had hen liever willen sparen met het oog op de topper zondag tegen Liverpool. Marcos Rojo viel halverwege geblesseerd uit en voegde zich in de ziekenboeg bij Chris Smalling, Victor Lindelöf, Matteo Darmian, Anthony Martial, Diogo Dalot en Alexis Sanchez.