NAC is klaar om door te pakken

Mitchell van der Gaag hoopt met NAC Breda de achttiende plaats definitief te hebben verlaten.

BREDA - De ontlading was kolossaal, nadat NAC Breda afgelopen speelronde door een zege op Vitesse de laatste plaats op doelsaldo overdeed aan De Graafschap. Of het een definitief afscheid van die gehate plek wordt, moet nog blijken, want tweemaal eerder dit seizoen ontworstelde het elftal van trainer Mitchell van der Gaag zich aan de rode lantaarn-positie om er vervolgens toch weer op terug te keren.