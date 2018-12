Cocu na ontbinding contract definitief weg bij Fenerbahçe

Dat meldt de Turkse topclub donderdagochtend via de officiële kanalen. Cocu stond al sinds eind oktober op non-actief, nadat zijn resultaten met Fenerbahçe in de eerste maanden van het seizoen zwaar tegen vielen. De van PSV overgekomen trainer was pas sinds dit seizoen werkzaam bij de club uit Istanbul. Na slechts vijftien officiële wedstrijden werd de voormalig Oranje-international al uit zijn functie ontheven. Het contract van Cocu liep nog door tot medio 2021.

Afkoopsom

„We willen Phillip bedanken voor zijn medewerking en positieve houding en wensen hem het beste in het vervolg van zijn carrière”, schrijft de club in een toelichting. Het contract van Cocu werd aanvankelijk niet ontbonden, omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de afkoopsom. Over de exacte afhandeling van de situatie doet Fenerbahçe geen uitspraken. Cocu kan nu weer bij een andere club aan de slag.

Koeman

Momenteel staat Erwin Koeman, die assistent was van Cocu, aan het roer bij Fenerbahçe. Veel beter gaat het onder de leiding van de Europees kampioen van 1988 nog niet, getuige de zeventiende plek in de Turkse competitie. Wel plaatste de club zich onder leiding van Koeman voor de tweede ronde van de Europa League.