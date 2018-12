Ferrand-Prévot moet crossseizoen overslaan

De allroundster, met wereldtitels in het wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden op haar naam, is al maanden geblesseerd. Op Facebook meldt ze nu dat een operatie noodzakelijk is.

De 26-jarige Française heeft de analyse van haar arts erbij geplaatst. Daaruit blijkt dat ze kampt met een zogenoemde iliacale endofibrose, een wielerkwaal waarbij de bloedtoevoer naar het been onvoldoende is. Een operatie moet Ferrand-Prévot van haar klachten verlossen. Naar verwachting bedraagt de hersteltijd zo’n vier maanden.